Умєров і Сирський поспілкувались з міністром оборони США

Міністр оборони України Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський обговорили з міністром оборони США Ллойдом Остіном подальший план дій та постачання боєприпасів на фронт.

Про це Умєров повідомив в Фейсбуці.

«Разом із головнокомандувачем генерал-полковником Сирським щойно провели продуктивну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Генерал Сирський поінформував про поточну ситуацію на передовій. Ми обговорили спільне розуміння ситуації та план дій. У центрі уваги також було постачання боєприпасів», – повідомив Умєров.

Як повідомив міністр, зараз також триває робота над довгостроковим плануванням у форматі коаліцій спроможностей Рамштайну.