Уламки Шахедів пошкодили будинок та лінії електромереж на Київщині 

Внаслідок ворожої атаки Шахедів на Київську область було пошкоджено приватний будинок та обірвались лінії електромереж.

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

«Ворог продовжує атакувати нашу область ударними дронами. Повітряна тривога тривала всю ніч та ранок протягом більше 9 годин. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні. Станом на 11:00 внаслідок падіння уламків збитих цілей зафіксовано пошкодження одного приватного будинку, обриви ліній електромереж», – написав Кравченко.

Також, за його словами, в одному з районів виникла пожежа трав’яного настилу, яка вже ліквідована.

Кравченко зазначив, що більша частина уламків ворожих цілей фіксується поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.

Він додав, що оперативні групи продовжують роботу з ліквідації наслідків повітряної атаки.