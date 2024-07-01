Суспільство

“Укрзалізниця” встановила рекорд з перевезення пасажирів
1 Липня 2024 20:40
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укрзалізниця
Ілюстративне фото / Укрзалізниця

У неділю, 30 червня, Укрзалізниця встановила рекорд – 100 000 пасажирів за добу. Це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення, не враховуючи період масової евакуації.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

Окрім того, рекордними є результати й щодо міжнародного сполучення. Минулого місяця так подорожували майже 210 тисяч пасажирів, що на 29% більше за показник червня 2023 року.

Найпопулярнішим поїздом у червні став №128 Запоріжжя — Львів. Ним за місяць проїхали 65 426 пасажирів. А от найбільшим попитом, як кажуть в “Укрзалізниці”, традиційно користувалися такі сполучення:

  • Київ — Львів та Львів — Київ;
  • Харків — Київ;
  • Дніпро — Київ.

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