“Укрзалізниця” встановила рекорд з перевезення пасажирів

У неділю, 30 червня, Укрзалізниця встановила рекорд – 100 000 пасажирів за добу. Це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення, не враховуючи період масової евакуації.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

Окрім того, рекордними є результати й щодо міжнародного сполучення. Минулого місяця так подорожували майже 210 тисяч пасажирів, що на 29% більше за показник червня 2023 року.

Найпопулярнішим поїздом у червні став №128 Запоріжжя — Львів. Ним за місяць проїхали 65 426 пасажирів. А от найбільшим попитом, як кажуть в “Укрзалізниці”, традиційно користувалися такі сполучення: