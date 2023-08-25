Суспільство

“Укрзалізниця” відновила рух поїздів після сходження з рейок вантажного вагона на Полтавщині

25 Серпня 2023 19:28
читать на русском →
укрзалізниця

Вантажний вагон, що зійшов із рейок у Полтавській області, вдалося підняти з випередженням графіка, повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

“Поїзди харківського напрямку прямуватимуть звичним маршрутом через станції Полтава-Київська та Миргород. Суттєвих затримок вдалося уникнути, дякуємо всім за терпіння”, – зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Наразі за зміненим маршрутом прямує лише поїзд №73/93 Харків-Хелм/Перемишль, який прибуде до Києва із затримкою.

Як повідомлялося, раніше через сходження з рейок вантажних вагонів у Полтавській області низка рейсів харківського напрямку була змушена прямувати за резервним маршрутом, вісім поїздів затримувалися приблизно на чотири години.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Серпня 2023 18:09

Уряд запровадив електронний документообіг під час проходження ВЛК
25 Серпня 2023 19:40

“Українська Бронетехніка” поставила ЗСУ перші тисячі 122-мм боєприпасів
25 Серпня 2023 19:06

Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень, – Генштаб
25 Серпня 2023 16:16

У Харківській області посилюють мобілізацію
25 Серпня 2023 15:16

Контрнаступ не провалився, ЗСУ прорвали першу лінію оборони, – Міллі
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
усі думки