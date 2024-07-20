Укрпошта випустила олімпійську поштову марку

Україна випустила нову поштову марку на підтримку своїх олімпійських спортсменів, яких відправляють на Ігри в Париж, передає Reuters. Це буде найменш чисельна збірна в історії країни на тлі війни з Росією, яка наближається до 29-місячної позначки.

Загалом 140 українських спортсменів візьмуть участь в Олімпійських іграх у Парижі, що є найменшою кількістю за всю історію участі України в Іграх.

Унаслідок російського вторгнення загинули спортсмени та тренери, багато хто був змушений тікати від бойових дій, а спортивні споруди були пошкоджені. Часті повітряні тривоги і тривалі відключення електрики, спричинені російськими бомбардуваннями, переривають тренування.

“Ми провели незліченну кількість годин без електрики, без води, в темряві, в холоді, в спеці. Я думаю, ми пройшли через усе”, – сказала Reuters фехтувальниця Влада Харькова, коли вона та інші спортсмени зібралися разом з офіційними особами, щоб погасити олімпійську поштову марку України в центрі Києва ввечері в п’ятницю.

“Ці умови зробили нас сильнішими, і ми готові показати всьому світу, що, незважаючи ні на що, ми – українці, і ми незламні як українська нація”.

Члени олімпійської збірної України Ігор Трунов, Влада Харькова, Єлизавета Литвиненко та Наталя Скакун, а також президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт і генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський ставлять штамп на поштовій марці Олімпіади 2024 року, випущеної Українською поштовою службою, в Олімпійському домі в Києві, Україна, 19 липня 2024 року / Фото Reuters

На наборі з шести поштових марок зображено види спорту, в яких Україна раніше завойовувала нагороди та медалі: фехтування, дзюдо, теніс, веслування на байдарках і каное, важка атлетика та стрільба.

За даними Міністерства спорту України, від початку вторгнення Росії в лютому 2022 року загинули 479 спортсменів і тренерів. Зруйновано понад 500 спортивних об’єктів, зокрема 15 олімпійських тренувальних баз.

Після російського вторгнення в Україну Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував заборонити спортсменам із Росії та її союзниці Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях, але згодом дозволив їм кваліфікуватися на Ігри в Парижі як нейтральним учасникам.

Загалом 25 спортсменів з Росії та Білорусі були допущені до участі в Олімпійських іграх у Парижі, які відкриваються в п’ятницю.