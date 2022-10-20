Суспільство

Укрпошта відновлює роботу на Херсонщині

20 Жовтня 2022 17:38
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херсон, укрпошта

З 20 жовтня в смт Велика Олександрівка Бериславського району вперше з липня запрацює відділення Укрпошти.

Воно буде обслуговувати, в першу чергу, місцевих мешканців, яких лишилося близько 3 тис осіб, повідомили в прес-службі Укрпошти.

У відділенні буде здійснюватися виплата пенсій, а також разової пенсійної допомоги від Червоного Хреста та Міжнародної організації з питань міграції. Перші 1200 мешканців Великої Олександрівки отримають виплати вже сьогодні. Також у відділенні можна буде придбати товари першої необхідності – продукти харчування та засоби гігієни.

Оскільки у Великій Олександрівці поки немає світла через пошкодження електромереж, Укрпошта спільно з Міністерством інфраструктури забезпечила для Великої Олександрівки старлінк, який разом з генератором дозволить автоматизувати роботу.

Раніше на базі Великої Олександрівки базувалося 15 пересувних відділень зв’язку, які обслуговували 148 населених пунктів. Після відновлення роботи на базі відділення буде працювати одне пересувне відділення поштового зв’язку для обслуговування найближчих деокупованих сіл.

Також до середини листопада планується відкриття відділення:

  • 74105, с. Мала Олександрівка
  • 74214, с. Золота Балка
  • 74022, cмт.Архангельське
  • 74212, c.Любимівка
  • 74232, с. Гаврилівка

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