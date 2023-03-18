В “Укренерго” назвали області, в яких сьогодні вимикатимуть світло

Енергосистема України працює стабільно, однак на Житомирщині застосовані обмеження через значні пошкодження мереж, на Київщині обмеження застосують при зростанні споживанні.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

У той час як решта енергосистеми країни працює стабільно, зростання рівня споживання в Київській області може призвести до подібних обмежень.

Вчора ввечері у Києві та обламті ДТЕК відмінили графіки стабілізаційних відключень. Енергетики поступово відновили електропостачання для всіх жителів столиці та області.

У Житомирській області через значні пошкодження мереж, які завдали росіяни, вимушено застосовуються обмеження споживання.

В “Укренерго” запевнили, що в інших регіонах обмежень немає, і жодних повідомлень про необхідність обмеження споживання не надходило.

Ліміти споживання до областей не доводились.