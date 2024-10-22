Україну очікує тепла погода з денною температурою до 19°C

Тепла вдень і прохолодна вночі погода без опадів очікується в Україні в середу і в четвер, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер 23 жовтня очікується південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7 градусів тепла, на узбережжі Чорного моря до 10 градусів; удень 11-16°, у південній частині країни 14-19°.

У Києві в середу, 23 жовтня, без опадів. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 12-14°.

Уночі та вранці 24 жовтня в Житомирській, Вінницькій та західних областях України місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на півдні країни 5-10°; удень 9-14°, на Закарпатті та в південній частині 12-17°.

У Києві в четвер, 24 жовтня, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, удень 11-13°.