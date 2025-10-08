        Новини

        Україну накриє дощовий циклон: 9 жовтня очікуються опади майже по всій країні

        Сергій Бордовський
        8 Жовтня 2025 22:21
        Ілюстративне фото / Фото: Ігор Піддубний/Facebook
        Ілюстративне фото / Фото: Ігор Піддубний/Facebook

        У четвер, 9 жовтня, активний циклон, що зміщується з Криму, принесе дощі в більшість регіонів України. Температура вдень коливатиметься від +10 до +19 градусів, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

        Без істотних опадів залишиться крайній захід країни та частина центральних областей, а вдень дощі припиняться на Одещині та Миколаївщині. Втім, загалом по Україні переважатиме дощова осіння погода.

        Температура повітря вдень становитиме +10…+13°C, найтепліше буде у смузі від Одещини до Полтавщини — +14…+19°C. На Тернопільщині, Хмельниччині та Буковині місцями нижче +10°C, у Карпатах — ще прохолодніше.

        У Києві — хмарно, волого, вдень близько +12°C.

        Наталка Діденко також попередила метеочутливих людей: різкий перехід до справжньої осені без «бабиного літа» може вплинути на самопочуття.

        «Одягайтеся за прогнозом, а краще — за погодою. Шапки, каптури, парасолі не забудьте. І не захоплюйтесь самолікуванням, кавою та глінтвейном — усе має бути в рівновазі», — порадила синоптикиня.


