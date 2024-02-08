Економіка

Українським коридором рушило судно з гуманітарною пшеницею для Нігерії

8 Лютого 2024 11:19
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зерно, чорне море
Судно, яке прямує українським "зерновим коридором" / Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Українським “зерновим коридором” рушив балкер SKY GATE з 25 тисячами тонн гуманітарної пшениці для Нігерії.

Про це 8 лютого повідомили у Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Як зазначили у міністерстві, це перше судно у цьому році, яке зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках програми Grain From Ukraine.

“За пів року з портів Великої Одеси експортовано понад 15 млн тонн українських зернових вантажів. І ми відновлюємо постачання гуманітарної пшениці в рамках програми Grain From Ukraine для країн, які опинились на межі голоду”, — зазначив Олександр Кубраков, віцепрем’єр-міністр з відновлення України.


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