Український снайпер вбив ворога з відстані 3800 метрів

Український снайпер встановив новий світовий рекорд. Зі снайперської гвинтівки «Володар Обрію» під патрон 12,7x114HL він влучно вразив ворога на дистанції 3800 м.

Попереднє задокументоване досягнення належало канадському снайперу в Іраку, який ліквідував ціль з 3540 метрів.