Суспільство

Український снайпер вбив ворога з відстані 3800 метрів

19 Листопада 2023 13:28
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снайпер

Український снайпер встановив новий світовий рекорд. Зі снайперської гвинтівки «Володар Обрію» під патрон 12,7x114HL він влучно вразив ворога на дистанції 3800 м.

Попереднє задокументоване досягнення належало канадському снайперу в Іраку, який ліквідував ціль з 3540 метрів.


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