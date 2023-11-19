Український снайпер вбив ворога з відстані 3800 метрів

Український снайпер встановив новий світовий рекорд. Зі снайперської гвинтівки «Володар Обрію» під патрон 12,7x114HL він влучно вразив ворога на дистанції 3800 м.
Попереднє задокументоване досягнення належало канадському снайперу в Іраку, який ліквідував ціль з 3540 метрів.
Новий світовий рекорд: снайпер СБУ знищив орка з дистанції у 3,8 км— Inside the Armed Forces of Ukraine (@Inside_the_AFU) November 18, 2023
Снайпер СБУ встановив світовий рекорд результативного пострілу. Він влучив в російського солдата з неймовірної відстані у 3800 метрів. Попередній рекорд становив 3540 метрів.
Показово, що цей постріл… pic.twitter.com/PhUfiMyS2Y