Український ринок хмарних технологій 2026: огляд галузевих досліджень

Хмарний ринок в Україні слідує загальним світовим тенденціям, таким як вдосконалення інфраструктури для штучного інтелекту, створення більш ретельних послуг з відновлення після аварій та надання суверенних рішень. У 2026 році ці тенденції, ймовірно, продовжаться, і багато провайдерів будуть лідирувати на ринку, пропонуючи своїм клієнтам найсучасніші послуги. Ось короткий огляд поточного стану українського хмарного ринку.

Великі українські провайдери

Станом на 2026 рік в Україні налічується приблизно 40 хмарних провайдерів, але лише три з них є лідерами за вибором клієнтів, забезпечуючи високомасштабний захист даних та повністю налаштовану інфраструктуру.

GigaCloud

GigaCloud є найбільшим хмарним провайдером в Україні за рівнем прибутку та різноманітністю продуктів і послуг, які він може реалізувати. Провайдер надає послуги понад 1500 компаніям у різних сферах:

сільське господарство;

медицина;

банківські та фінансові послуги;

розробка AI/ML;

роздрібна торгівля;

логістика;

державний сектор;

розробка програмного забезпечення тощо.

Провайдер має понад 30 повномасштабних пропозицій, від автономних ліцензованих продуктів до гібридних систем. Найпопулярнішими з них є:

публічні хмари на базі VMware та OpenStack;

приватні хмари на базі VMware, OpenStack та Microsoft;

GPU Cloud для обчислень AI/ML з використанням VMware та Nvidia;

відновлення після збою на базі Veeam або VMware;

резервне копіювання на базі Veeam;

VDI на базі Omnissa та Azure Virtual Desktop.

У 2026 році GigaCloud відзначає 10 років своєї діяльності. За цей час компанія пройшла багато сертифікацій, найважливішими з яких є:

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27701

ISO/IEC 27017

ISO/IEC 27018

ISO/IEC 9001

PCI DSS

CSA STAR

Провайдер хмарних послуг VMware преміум-рівня

Провайдер суверенних хмарних послуг VMware

CIPS (українські стандарти захисту інформації)

Окрім переліку вище, GigaCloud також відповідає вимогам GDPR, DORA, NIS2. Це робить його універсальним для клієнтів як в Україні, так і за кордоном.

De Novo

De Novo — український постачальник IaaS, PaaS та сучасних рішень на базі центрів обробки даних. Їхні пропозиції побудовані на загальновизнаних стандартах і перевірені такими великими технологічними партнерами, як VMware та SAP.

Цей постачальник також пропонує велику кількість послуг:

Публічні хмари на базі VMware;

Приватні хмари на базі VMware;

Kubernetes як послуга;

відновлення після аварій та резервне копіювання;

рішення AI/ML на базі графічних процесорів NVIDIA та VMware;

хостингова інфраструктура робочих столів.

Як і GigaCloud, De Novo також є провайдером, орієнтованим на безпеку, який прагне дотримуватися найсучасніших вимог безпеки. Ось перелік їхніх поточних сертифікатів:

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27701

ISO/IEC 27017

ISO/IEC 27018

PCI DSS

Сертифікація SAP у сфері хмарних та інфраструктурних операцій

Сертифікований постачальник послуг Kubernetes (KCSP)

Постачальник хмарних послуг VMware преміум-рівня (VCSP)

Постачальник хмарних послуг VMware Sovereign

CIPS (українські стандарти захисту інформації).

Парковий

PARKOVYI — це дата-центр, побудований на базі висококласної інфраструктури від Schneider Electric, Dell та Cisco. Він має унікальний сертифікат Tier III Design Certificate від Uptime Institute. На основі власної інфраструктури він пропонує широкий спектр хмарних рішень:

IaaS на базі VMware;

PaaS;

Резервне копіювання та відновлення після аварій;

Хмарна база даних як послуга.

Високий рівень безпеки послуг провайдера гарантується наступними сертифікатами:

ISO/IEC 9001.

ISO/IEC 27001.

ISO/IEC 27701.

SAP Certified in Cloud and Infrastructure Operations.

PSI DSS.

Провайдер хмарних послуг VMware (VCSP) преміум-рівня.

CIPS (українські стандарти захисту інформації).

Менші провайдери

Окрім гравців, які працюють з проектами будь-якого розміру та сфери, існує також певна кількість менших провайдерів, які не мають стільки сертифікатів або продуктів у своєму портфоліо, але все ж можуть задовольнити деякі незначні потреби.

Ось список деяких відомих невеликих провайдерів в Україні: Ucloud, Tet Cloud, United DC, SIM-Networks тощо. Вони можуть частково впроваджувати хмарні технології та мають незначну частку ринку.

Гіпермасштабовані

Оскільки немає єдиної офіційної статистики українського хмарного ринку, важко оцінити точну частку, яку займають гіпермасштабовані. Але, як і майже в усьому світі, «велика трійка» (Amazon, Google, Microsoft) має значну кількість користувачів, які цінують незрівнянну різноманітність послуг, що пропонують ці провайдери, та масштаб їхнього покриття. Однак клієнти також бачать пов’язані з цим проблеми: менший місцевий контроль над даними, відсутність локалізованої технічної підтримки з більшою затримкою, менша відповідність національним нормам і вищі витрати. Тому національні провайдери все ще є більш привабливим варіантом для багатьох українських клієнтів.

Висновок

Отже, український хмарний ринок йде в ногу з часом і є основою для інноваційного розвитку. Місцеві хмарні провайдери поєднують сучасні технології, високі стандарти безпеки та відповідність нормативним вимогам із глибоким розумінням регіональних потреб бізнесу. Як результат, українська хмарна інфраструктура вже не є лише альтернативою глобальним платформам, а стає стратегічним вибором для організацій, які цінують стійкість, гнучкість та довгострокову цифрову незалежність.

Однак ринок є дуже різноманітним: великі провайдери пропонують індивідуальні варіанти, менші провайдери — рішення для незначних потреб клієнтів, а гіпермасштабовані провайдери — комплексні та гібридні рішення.