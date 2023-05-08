Політика

Український посол відмовився покладати у ФРН квіти до меморіалів СРСР

8 Травня 2023 13:32
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Посольство України у Німеччині започатковує у Берліні новий формат вшанування Дня пам’яті та примирення та усіх жертв Другої світової війни, йдеться у повідомленні посольства, оприлюдненому у Facebook напередодні.

Посол Олексій Макеєв та інші українські дипломати посольства відмовляються від покладання вінків та квітів до радянських меморіалів або місць із радянською символікою у німецькій столиці.

Замість цього посол разом із державним міністром МЗС Німеччини Тобіасом Лінднером і бургомістром Берліна Каєм Веґнером покладе квіти до центрального німецького меморіалу пам’яті жертв війн і тиранії Neue Wache.

Після цього Макеєв відвідає будівлю Рейхстагу, де буде організоване спільний підхід з депутатами німецького Бундестагу до написів назв українських міст, зроблених українськими військовими зі складу Червоної армії у травні 1945 року.

Увечері команда посольства доєднається до Ходи пам’яті українських жертв Другої світової війни.


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