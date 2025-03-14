Спорт

Український борець Вишнивецький втретє став чемпіоном Європи, розгромивши росіянина
14 Березня 2025 14:06
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Михайло Вишнивецький / Фото: Ukrainian Sport TV
Михайло Вишнивецький / Фото: Ukrainian Sport TV

22-річний борець греко-римського стилю, українець Михайло Вишнивецький, втретє поспіль став чемпіоном Європи серед спортсменів вагою до 130 кг віком до 23 років. У фіналі змагань у Тирані він здобув беззаперечну перемогу над дагестанцем Маґомедом Алічуєвим, який виступав під нейтральним прапором. Рахунок 8:0.

Про це пише видання Sport.ua.

Також на шляху до фіналу Михайло поклав на лопатки грека Ґеорґіоса Крістофорідіса, переміг 2:0 вірменина Разміка Курдияна і грузина Шабу Чілашвілі, який не зміг завершити півфінальної сутички через травму. Змагання проходять у столиці Албанії Тірані.

Крім трьох золотих медалей чемпіона Європи U23, у колекції Вишнивецького є титули чемпіона Європи та світу U20, здобуті у 2022 році.

Михайло Вишнивецький та російський борець / Фото: Sport.ua

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