Український борець Вишнивецький втретє став чемпіоном Європи, розгромивши росіянина

22-річний борець греко-римського стилю, українець Михайло Вишнивецький, втретє поспіль став чемпіоном Європи серед спортсменів вагою до 130 кг віком до 23 років. У фіналі змагань у Тирані він здобув беззаперечну перемогу над дагестанцем Маґомедом Алічуєвим, який виступав під нейтральним прапором. Рахунок 8:0.

Про це пише видання Sport.ua.

Також на шляху до фіналу Михайло поклав на лопатки грека Ґеорґіоса Крістофорідіса, переміг 2:0 вірменина Разміка Курдияна і грузина Шабу Чілашвілі, який не зміг завершити півфінальної сутички через травму. Змагання проходять у столиці Албанії Тірані.

Крім трьох золотих медалей чемпіона Європи U23, у колекції Вишнивецького є титули чемпіона Європи та світу U20, здобуті у 2022 році.