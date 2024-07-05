Кримінал

Українські захисники сбили усі безпілотники, якими атакували росіяни в ночі

5 Липня 2024 07:56
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Як повідомили Повітряні Сили ЗС України, у ніч на 5 липня 2024 року російські окупанти атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Інфографіка Повітряних Сил ЗСУ

Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 «шахеди» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.


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