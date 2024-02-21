Українські воїни показали, як знищили термінал Starlink на позиціях росіян

Українські військовослужбовці з 71-ї окремої єгерської бригади за допомогою FPV-дрона знищили термінал супутникового зв’язку Starlink на позиціях росіян.

Про це повідомили у Десантно-штурмових військах Збройних сил України.

«Всі чули про те, що росіяни почали користуватися платформами супутникового зв’язку SpaceX, але досі відзняти їх нам не вдавалося», — зазначили там.

Так, компанія Ілона Маска кілька разів відхрещувалася від постачання росії своєї продукції. Крадений або придбаний контрабандним шляхом модем помітили оператори розвідувальних дронів 71-ї єгерської бригади.

«А наші FPV-дрони не стерпіли неподобства і твердо стали на сторожі міжнародного права та ділової репутації поважної компанії. Коротше, нема в окупантів «старлінка». Принаймні, в зоні досяжності бійців нашої бригади», — розповіли у ДШВ.