Суспільство

Українські воїни показали, як знищили термінал Starlink на позиціях росіян

21 Лютого 2024 09:04
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війна
Термінал Starlink / Ілюстративне фото: Getty Images

Українські військовослужбовці з 71-ї окремої єгерської бригади за допомогою FPV-дрона знищили термінал супутникового зв’язку Starlink на позиціях росіян.

Про це повідомили у Десантно-штурмових військах Збройних сил України.

«Всі чули про те, що росіяни почали користуватися платформами супутникового зв’язку SpaceX, але досі відзняти їх нам не вдавалося», — зазначили там.

Так, компанія Ілона Маска кілька разів відхрещувалася від постачання росії своєї продукції. Крадений або придбаний контрабандним шляхом модем помітили оператори розвідувальних дронів 71-ї єгерської бригади.

«А наші FPV-дрони не стерпіли неподобства і твердо стали на сторожі міжнародного права та ділової репутації поважної компанії. Коротше, нема в окупантів «старлінка». Принаймні, в зоні досяжності бійців нашої бригади», — розповіли у ДШВ.


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