Українські військові вибили росіян з двох сіл на Сумщині: маленькі кроки з великою вагою

Українські сили звільнили два села в Сумській області цього літа, зокрема Кіндратівку, і просуваються ближче до інших населених пунктів, які утримують росіяни. Це — невеликі, але важливі успіхи на тлі постійного тиску Москви, пише The New York Times.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська операція на Сумщині провалилася: загарбники зазнали значних втрат і змушені передислоковувати війська на Донеччину. Аналітики вважають, що це може послабити переговорні позиції Кремля, який раніше намагався обміняти захоплені території на Сумщині на частину Донбасу.

Контратака в Сумській області стала можливою завдяки тактиці малих штурмових груп, безперервним атакам дронами та діям десантних бригад. Солдати описують тижні запеклих боїв під постійним наглядом ворожих безпілотників і під обстрілами. “Чим глибше копаєш — тим безпечніше”, — каже один із військових.

Попри успіхи, ситуація залишається складною: росіяни зберігають перевагу в артилерії та керованих авіабомбах, які руйнують навіть укріплені укриття. Звільнені села лежать у руїнах, а місцеві мешканці, радіючи приходу українських військ, часто залишаються без домівок.

Втім, для Києва навіть такі локальні здобутки важливі: вони показують, що російський наступ не є безкінечним, і дають шанс послабити тиск Москви на переговорах.