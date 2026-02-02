Росія атакувала Україну ракетою та 171 дроном: ППО збила 157 БПЛА

У ніч на 2 лютого російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну з використанням балістичної ракети та ударних безпілотників. Протиповітряна оборона збила та подавила більшість ворожих дронів.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, з 18:00 1 лютого противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також 171 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово, тимчасово окупований Донецьк. Близько 100 дронів були типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 157 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Також зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на восьми локаціях. Атака триває, у повітряному просторі перебувають кілька ворожих безпілотників.