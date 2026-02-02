        Суспільство

        На Дніпровщині 2 лютого оголосили днем жалоби за шахтарями, загиблими внаслідок атаки РФ

        Галина Шподарева
        2 Лютого 2026 08:44
        Насліди удару по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині / Фото: ДСНС
        Сьогодні, 2 лютого, у Дніпропетровській області оголосили день жалоби за загиблими внаслідок удару росіян по автобусу з шахтарями. Кількість постраждалих внаслідок атаки по автобусу з шахтарями збільшилась до 16, відомо про 12 загиблих.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        У лікарні залишаються 14 людей, з них семеро – у важкому стані.

        “Доки місто оговтувалося від пережитого, вночі агресор знову атакував його БпЛА. Зайнялися адмінбудівля та прибудова до неї”, – йдеться в повідомленні.

        Як зазначили в ДТЕК, всім сімʼям загиблих та постраждалим буде надана допомога.

        Нагадаємо, у неділю, 1 лютого, близько 15:45, війська РФ завдали удару безпілотниками по Павлоградському району Дніпропетровської області. Один із російських БпЛА поцілив по робочому автобусу, який перевозив на Дніпропетровщині шахтарів з підприємства після зміни.


