Українські військові навчаються керувати ЗРК Aspide

Міністерство оборони Іспанії повідомило про навчання групи українських військових керуванню зенітно-ракетним комплексом Aspide.

Як зазначає міністерство, очільниця відомства Маргарита Роблес відвідала авіабазу в Сарагосі, де відбувається навчання.

“Ми підтримуватимемо їх (українців), поки вони не виграють цю війну”, – заявила вона.

Як передає BBC, зараз навчання проходять 19 українських військових. Цей курс закінчиться 14 жовтня, а вже з 1 листопада на авіабазу прибуде нова група військових ЗСУ.

Їх навчають поводження і використання протиповітряної системи Aspide. Навчання поділено на дві частини: одна для операторів системи, а інша – для персоналу (зброярів, механіків та електриків).

Зенітно-ракетний комплекс Aspide використовується для захисту неба в повітряних силах Іспанії.

Він прийнятий на озброєння іспанської армії у 1980-х роках.

Його поява стала результатом модифікацій італійської ракети Aspide для використання на сухопутних платформах.

Дальність стрільби цього ЗРК – 12 км, а висота – 6 км.

Цей комплекс достатньо ефективний для ураження літаків, вертольотів та крилатих ракет.