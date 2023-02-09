Українські рятувальники у Туреччині працюють на максимальній відстані від росіян

“Українські експерти-рятувальники, які більше звикли до надзвичайних ситуацій у зоні бойових дій вдома, застосували свої навички до руйнувань, спричинених потужним землетрусом у Туреччині, щоб шукати вцілілих у зруйнованих будівлях, зводити намети та надавати першу допомога”.

Про це йдеться у репортажі Reuters.

Київ відправив до Туреччини 88 людей для допомоги. До складу бригади входять фахівці з пошуково-рятувальних робіт, лікарі, кінологи та пожежники.

Українці приєдналися до рятувальників з Туреччини та всього світу, включаючи Росію, яка вторглася в Україну рік тому, руйнуючи міста на сході та півдні України, де точаться запеклі бої. Київ і Захід називають це неспровокованим захопленням землі.

“Ми будемо працювати і максимально дистанціюватися від російських рятувальників. У координаційному центрі нам повідомили, що російські рятувальники знаходяться віддалено і ми не зможемо зустрітися”, – сказав Reuters представник ДСНС.