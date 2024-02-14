Суспільство

Українські перевізники планують провести акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів

14 Лютого 2024 15:27
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кордон, польща
Попереджувальна акція українських перевізників на міжнародному пункті пропуску “Краківець-Корчова” / Фото: ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України"

З 15 лютого на пункті пропуску “Ягодин — Дорогуськ” українські перевізники планують розпочати акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів, які блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон.

Акція має розпочатися о 9:00, розповів Суспільному керівник громадської організації “Перевізники західного регіону” Віталій Коценко.

З його слів учасники акції не впускатимуть на територію України польських перевізників, які перетинатимуть пункт пропуску “Ягодин — Дорогуськ”.

“Вони будуть тут з нами стояти на своїх машинах, поки наші українські перевізники з їхнього боку не почнуть їхати. Адже вони в годину пропускають одне авто, і то не українського, а польського водія”, — каже Віталій Коценко.

Керівник громадської організації каже, що тривалість протестів українських перевізників залежатиме від ситуації з польського боку кордону. Додає: проїзд рейсових автобусів на пункті пропуску “Ягодин” не блокуватимуть.


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Українські перевізники планують провести акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів
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