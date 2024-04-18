Кримінал

Українські і польські правоохоронці викрили російського агента, який готував можливий замах на Зеленського

18 Квітня 2024 18:21
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сбу, зеленський, польща
Ілюстративне фото / УНІАН

За результатами взаємодії СБУ, Офісу Генерального прокурора України та органів правопорядку Польщі затримано громадянина Польщі, який співпрацював з воєнною розвідкою РФ.

Про результати операції розповіли в СБУ.

За даними слідства, задумом фігуранта був збір та передача країні-агресору інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка. Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на президента України Володимира Зеленського під час його перебування на території Польщі. 

Співробітники СБУ та українські прокурори поінформували польських колег про можливе вчинення замаху та передали їм ключові докази у цій справі.

Агента спецслужб РФ вдалося ідентифікувати та затримати на території Польщі. 

Польська прокуратура висунула йому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби, що кваліфікується за ст. 130 § 3 Кримінального кодексу Республіки Польща. 

18 квітня 2024 року за клопотанням польської прокуратури Окружний суд міста Варшави застосував щодо зловмисника запобіжний захід у виді тримання під вартою.


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