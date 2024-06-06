Українські аграрії завершили весняну посівну

В Україні завершили весняну посівну, засіяно більше 99% від прогнозованих площ ярих зернових та зернобобових.

Про це повідомляє Мінагрополітики.

“За підсумками весняної посівної на контрольованій Україною території засіяно 7,2 млн га олійних та майже 5,6 млн га зернових та зернобобових культур”, – йдеться у повідомленні.

кукурудзи – 3 928 тис. га (100,4% від прогнозованих площ);

ячменю – 783 тис. га (95,7%);

пшениці – 252,7 тис. га (102,6%);

вівса – 163,7 тис. га (100,7%);

гороху – 162,5 тис. га (101,6%);

гречки – 100,8 тис. га (80,7%);

проса – 69,7 тис. га (81,8%).

Серед олійних культур посіяно: соняшника – 5 189,8 тис. га (98%), сої 2 032,3 тис. га (102%).

Цукрових буряків посіяно на площі 250,1 тис. га (97%).