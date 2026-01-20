Українська тенісистка Олійникова на Australian Open вийшла з посланням про допомогу Україні

20 січня українська тенісистка Олександра Олійникова після матчу першого кола Australian Open з’явилася на пресконференції у футболці з написом на підтримку України. Таким чином вона обійшла заборону на політичні заяви на заходах тенісного турніру. Звернення спортсменка присвятила захисту українських жінок і дітей та своєму батькові, який служить у Збройних силах України.

Про це пише Associated Press.

Українська тенісистка Олександра Олійникова привернула увагу після поразки у першому колі Australian Open від чинної чемпіонки турніру Медісон Кіз. Матч на арені Рода Лейвера завершився з рахунком 7:6 (6), 6:1 на користь американської спортсменки.

Після гри Олійникова вийшла на післяматчеву пресконференцію у футболці з написом: «Мені потрібна ваша допомога, щоб захистити українських жінок і дітей, але я не можу говорити про це тут». Регламент турнірів Grand Slam забороняє політичні заяви на змагальних майданчиках, тож тенісистка використала інший спосіб, аби донести своє повідомлення.

Під час матчу українка змусила суперницю адаптуватися до її нестандартного стилю гри, зокрема високих навісних ударів. Після поєдинку Кіз відзначила гру Олійникової, а сама українська тенісистка роздавала автографи, приймала оплески глядачів і розгорнула український прапор.

Олійникова, яка посідає 92 місце у світовому рейтингу, зазначила, що її стиль гри часто називали «дивним» і таким, що не дозволить прогресувати. Водночас вона заявила, що прагне досягати результатів саме з таким підходом.

Окремо тенісистка розповіла про свого батька, який служить в українській армії. За її словами, він є її найбільшим прихильником із дитинства, а після його вступу до війська вона покращила свій рейтинг більш ніж на 200 позицій. Після матчу батько написав їй повідомлення, у якому назвав гру неймовірною та зазначив, що вона здійснила його мрію.