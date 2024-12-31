Українська легкоатлетка Ірина Геращенко повідомила про вагітність

Українська спортсменка Ірина Геращенко, відома своїми досягненнями у стрибках у висоту, поділилася радісною новиною у своєму Instagram — вона чекає на дитину.

“Дякуємо за втілення всіх наших цілей, мрій та планів. Чекаємо тебе всім серцем і готові до нових, найпрекрасніших емоцій та вражень. Дякую кожному, хто був і залишається поряд”, — підписала Геращенко фото з УЗД знімком.

2024 рік став успішним для спортсменки: вона виборола “бронзу” на Олімпійських іграх-2024, посіла третє місце на чемпіонаті Європи та фінішувала третьою у фіналі Діамантової ліги.