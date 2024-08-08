Політика

Українська армія вміє дивувати, – Зеленський
8 Серпня 2024 16:49
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Президент Володимир Зеленського під час презентації застосунку "Армія+" / Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час презентації застосунку для військових “Армія+” заявив, що українська армія вміє “дивувати і досягати результатів”. 

“Усі бачать, що українська армія вміє дивувати. І вміє досягати результатів. Це демонструє поле бою, де наші воїни не тільки вистояли проти переважної сили окупантів, а й знищують його так, як це потрібно для захисту України – нашої держави і незалежності”, – сказав президент України.

На заяву Зеленського звернуло увагу агентство Reuters, яке зазначає, що вона прозвучала на тлі атаки ЗСУ на прикордонні райони Курської області. Агентство пише, що українські військові, “мабуть, використовують стратегію повного мовчання щодо дій у Курській області”.


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