Українки Воробйова та Гречко здобули перші медалі на Кубку світу з плавання в ластах

У столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі триває етап Кубку світу з плавання в ластах, де українська збірна вже виборола перші нагороди. Про це повідомляє Champion.com.ua.

Золоту медаль для України здобула Вероніка Воробйова, яка перемогла у запливі на дистанції 800 метрів. Спортсменка покращила свій минулорічний результат — у 2024 році вона посіла третє місце в цій дисципліні.

Ще одну медаль у скарбничку збірної принесла Софія Гречко, яка виборола бронзу на дистанції 50 метрів.

Нагадаємо, що раніше цього року на Всесвітніх іграх-2025 Софія Гречко здобула перемогу зі світовим рекордом у запливі на 400 метрів у ластах.

Етап Кубку світу в Абу-Дабі триватиме до 3 листопада. У змаганнях беруть участь понад 400 спортсменів із різних країн світу.