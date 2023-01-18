Спорт

Українка здобула сенсаційну перемогу на Australian Open

18 Січня 2023 08:03
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теніс

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№39 WTA) здобула ще одну перемогу на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.

У другому раунді Australian Open вона переграла дворазову переможницю Вімблдону Петру Квітову з Чехії (№15 WTA) з рахунком 7:5, 6:4.

Для Ангелини це другий виступ в основі Australian Open. Минулого сезону вона програла у першому раунді.

Українка провела 16-й матч проти представниць топ-20 та виграла п’ятий поєдинок, на мейджорах це найвища рейтингова перемога Калініної.

Калініна вперше у кар’єрі пробилася до третього раунду турніру Grand Slam. У третьому колі вона зіграє з Барборою Крейчіковою (№23 WTA) або Кларою Бюрель (№130 WTA).


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