Українка здобула сенсаційну перемогу на Australian Open

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№39 WTA) здобула ще одну перемогу на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.

У другому раунді Australian Open вона переграла дворазову переможницю Вімблдону Петру Квітову з Чехії (№15 WTA) з рахунком 7:5, 6:4.

She's done it! In just her second #AusOpen appearance, Anhelina Kalinina reaches the third round – a career-best performance at a Grand Slam!



She defeated 2x Wimbledon champion and 2019 Australian Open finalist Petra Kvitova 7-5 6-4#AO2023 pic.twitter.com/gIRiEEeBGl — #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2023

Для Ангелини це другий виступ в основі Australian Open. Минулого сезону вона програла у першому раунді.

Українка провела 16-й матч проти представниць топ-20 та виграла п’ятий поєдинок, на мейджорах це найвища рейтингова перемога Калініної.

Калініна вперше у кар’єрі пробилася до третього раунду турніру Grand Slam. У третьому колі вона зіграє з Барборою Крейчіковою (№23 WTA) або Кларою Бюрель (№130 WTA).