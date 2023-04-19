Суспільство

Українка розповіла законодавцям США про тортури, які вона пережила під час окупації

19 Квітня 2023 20:47
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окупація

Українка з окупованої території Херсонської області розповіла законодавцям Палати представників Конгресу США, як над неї знущалися російські військові.

Як передає CNN, 57-річна Любов, прізвище якої не розголошується та обличчя не показується, працювала бухгалтером і більше року жила під російською окупацією.

«У січні цього року вони прийшли за мною», — сказала вона через перекладача Комітету Палати представників у закордонних справах. Любов розповіла, що російські військові увірвалися до її будинку, заявивши, що шукають зброю, і вилучили «карту України, прапор України, сувенірні магніти із зображенням України та жетон із синьо-жовтою стрічкою, який символізує жертв Другої світової війни».

«Це були їхні докази проти мене», — сказала вона.

Її відвезли до «камери тортур» і утримували п’ять днів, де її били, змушували роздягатися, різали ножем, погрожували зґвалтуванням і вбивством.

«Мене вивели в поле і знову били, приставляли пістолет до моєї голови і стріляли, ніби страчували», – розповіла вона. «Один з них змусив мене копати собі могилу».

Вона розповіла, що бачила, як катували інших людей, «виводили з чорними поліетиленовими пакетами на головах».

«Я дуже переживаю за них. Я б хотіла знайти їх одного разу, але я не впевнена, чи вони ще живі», — сказала вона.

Любов повідомила, що солдати її відпустили, «але сказали, що повернуться».

Коли вона повернулася до свого будинку, він був пограбований.

Їй вдалося втекти з окупованої території і потрапити до США до доньки, але вона сподівається, що зможе повернутися в Україну.

«Я розповідаю вам свою історію, і зараз на цих (окупованих) територіях є й інші люди, яких грабують, ґвалтують і б’ють», — сказала вона. «Ці жахливі злочини мають бути припинені».


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