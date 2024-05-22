Політика

Україні шукає системи й тактики, які дозволять захищатися від КАБів, – Зеленський

22 Травня 2024 21:13
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зброя, зеленський
Наслідки російського авіаудару по Харкову / Фото: Суспільне

Президент Володимир Зеленський провів нараду на базі РНБО та Ставки щодо потреби у системах та тактиках, які б дозволили ефективно захищатися від російських керованих авіабомб.

“Провів нараду – спеціальну – на базі РНБО та Ставки. Секретар РНБО Литвиненко, начальник Генштабу Баргилевич, віцепремʼєр-міністр Федоров, Мінстратегпром – Камишін. Щодо нашого, українського, виробництва РЕБ, дрони, наша ракетна програма, наша протидія російським керованим авіабомбам”, – сказав президент у вечірньому зведенні.

Як зазначив Зеленський – це складна тематика, і якщо щодо РЕБ, дронів, ракетної програми ми бачимо хороші тенденції, то з протидією російським бомбам ще треба дуже багато зробити.

“Деталі сьогодні обговорили. Альтернатив не може бути – Україні потрібні системи й тактики, які дадуть змогу захищати наші позиції, наші міста й громади від цих бомб. Це зараз фактично основний інструмент російського терору й просування окупанта”, – додав президент.


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