Суспільство

Україні прогнозують теплі та сонячні дні

29 Квітня 2024 14:22
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Ілюстративне фото / Суспільне

В Україні у вівторок, 30 квітня, без опадів, лише в Криму вночі очікується короткочасний дощ, подекуди гроза.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер північно-східний (на заході країни південно-східний), 5-10 м/с, у південно-східній частині вдень місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 4-9°, на півдні та сході країни 8-13°; вдень 18-23°, на Закарпатті до 25°; на високогір’ї Карпат уночі 0-5° тепла, вдень 13-18°.

У Києві 30 квітня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень близько 20°.

У середу, 1 травня, в Україні без опадів. Вітер північно-східний, східний, 3-8 м/с, у південній частині 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, на півдні країни 9-14°; вдень 19-24°.

У Києві 1 травня без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 21-23°.


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