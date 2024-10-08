Кримінал

Окупанти атакували Харків: є поранені, під завалами перебувають люди
8 Жовтня 2024 12:18
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обстріл, харків
Ілюстративне фото / ДСНС

Внаслідок російського удару по Харкову вранці 8 жовтня було поранено 16 людей, серед яких дитина.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов у Telegram. 

“Зафіксоване вороже влучання в Індустріальному районі Харкова. За попередньою інформацію, пошкоджене цивільне виробництво…Щонайменше 5 людей зазнали поранень”.

“Приліт був не один, а кілька, тип зброї, якою були завдані удари по цивільному підприємству, встановлюється. На місці масштабна пожежа та 6 постраждалих. Під завалами на місці удару знаходяться мінімум 2 людей. Рятівники роблять все для допомоги їм”.

Пізніше Синєгубов додав, що кількість постраждалих зросла до 11. Серед них дитина 16 років. Троє поранених – у важкому стані.

Голова ОВА зазначив, що є руйнування інфраструктури. 

Ще пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 16.


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