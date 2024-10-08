Суспільство

Ізраїль розширює наземну операцію у Лівані
8 Жовтня 2024 14:13
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ізраїль
Ілюстративне фото з відкритих джерел

8 жовтня ЦАХАЛ збільшила загальну кількість ізраїльських військовослужбовців у країні до понад 15 тисяч.

Про це повідомляє Politico.

За даними видання, нова дивізія зайняла позиції на заході південного Лівану, долучившись до вже присутніх військ на сході та в центральній частині регіону.

Наразі ізраїльські війська ведуть активні бойові дії проти “Хезболли” у кількох ліванських селах.

У виданні нагадали, що наземний наступ, що розпочався на початку жовтня, спочатку позиціонувався ЦАХАЛом як “обмежені, локалізовані та цілеспрямовані рейди”, однак за останній тиждень його масштаби значно зросли. 


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