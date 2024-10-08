Ізраїль розширює наземну операцію у Лівані

8 жовтня ЦАХАЛ збільшила загальну кількість ізраїльських військовослужбовців у країні до понад 15 тисяч.

Про це повідомляє Politico.

За даними видання, нова дивізія зайняла позиції на заході південного Лівану, долучившись до вже присутніх військ на сході та в центральній частині регіону.

Наразі ізраїльські війська ведуть активні бойові дії проти “Хезболли” у кількох ліванських селах.

У виданні нагадали, що наземний наступ, що розпочався на початку жовтня, спочатку позиціонувався ЦАХАЛом як “обмежені, локалізовані та цілеспрямовані рейди”, однак за останній тиждень його масштаби значно зросли.