Ізраїль розширює наземну операцію у Лівані

8 жовтня ЦАХАЛ збільшила загальну кількість ізраїльських військовослужбовців у країні до понад 15 тисяч.
Про це повідомляє Politico.
За даними видання, нова дивізія зайняла позиції на заході південного Лівану, долучившись до вже присутніх військ на сході та в центральній частині регіону.
Наразі ізраїльські війська ведуть активні бойові дії проти “Хезболли” у кількох ліванських селах.
У виданні нагадали, що наземний наступ, що розпочався на початку жовтня, спочатку позиціонувався ЦАХАЛом як “обмежені, локалізовані та цілеспрямовані рейди”, однак за останній тиждень його масштаби значно зросли.