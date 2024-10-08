Туреччина евакуює з Лівану своїх громадян

На тлі погіршення безпекової ситуації 9 жовтня Туреччина оголосила евакуацію своїх громадян з Лівану.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Туреччини.

“Евакуація наших громадян, які подали заявки на виїзд з Лівану, відбудеться завтра, 9 жовтня, морським шляхом”, – зазначили у відомстві.

Два кораблі ВМС Туреччини вирушать до Бейрута, щоб евакуювати приблизно 2000 громадян.

Згідно із заявою МЗС Туреччини, є ймовірність продовження евакуації у наступні дні залежно від потреби.

“Підготовка до забезпечення потреб наших громадян після їх прибуття до Туреччини завершена. Гуманітарна допомога з Туреччини також буде доставлена до Лівану евакуаційними суднами”, – йдеться у повідомленні.