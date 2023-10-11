Економіка

Україні потрібні гарантії довгострокової фінансової підтримки – Зеленський

11 Жовтня 2023 21:58
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Україні потрібні реальні гарантії довгострокової фінансової підтримки для захисту життів людей, заявив президент України Володимир Зеленський, під час виступу відеозв’язком на 4-й міністерській дискусії в рамах щорічних зборів МВФ і Світового банку.

За словами президента, у межах підтримки України зараз необхідне запровадження потужних і по-справжньому глобальних санкцій проти військово-політичного керівництва РФ, а також конфіскація російських активів із метою компенсації заподіяної шкоди.

“По-третє, нам потрібні реальні гарантії довгострокової фінансової підтримки для захисту життя. Це завжди ґрунтується на стійкості суспільства. І коли буде така підтримка, у агресорів і терористів не буде ілюзій, що вони зможуть пережити і щось виграти для себе”, – заявив він.

Як наголосив Зеленський, таке “використання коштів має бути повністю контрольованим і підзвітним, як і у випадку з коштами для України”.

Також, зауважив президент, у межах економічної підтримки України необхідне запровадження з боку МВФ надійного механізму стимулювання приватних інвестицій.

“Особливо механізму забезпечення військового ризику і примноження донорського капіталу з приватним капіталом. Це те, що завжди допоможе”, – сказав він.

Крім того, глава держави заявив про необхідність активізації експортно-кредитних агентств і проєктного фінансування для забезпечення реалізації інвестиційних та інфраструктурних проєктів.

“І коли ми про все це говоримо, важливо почути не лише Україну. Саме це робить Україну стійкою і такою, що бореться за незалежність, а також наближає перемогу нашого народу, будучи зразком допомоги для будь-якої іншої вільної нації. Разом ми можемо створити працюючу модель того, як убезпечити світ від злих елементів людської природи”, – підсумував Зеленський.


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