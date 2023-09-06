Економіка

Українцям виплатили перший мільярд за програмою є-Відновлення

6 Вересня 2023 14:36
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гроші, єВідновлення

За програмою компенсацій за пошкоджене бойовими діями житло “єВідновлення” було виплачено перший мільярд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

Зазначається, що виплати за програмою отримали вже 12 146 українців, які звернулися за допомогою. Їм переказали понад мільярд гривень для ремонту пошкоджених російськими обстрілами квартир і будинків.

Загалом заяви на отримання допомоги від держави подали більше 41 тисячі людей. Найбільше – з тих територій, які знаходилися під окупацією або ж розташовані поблизу кордону з РФ. 

Серед лідерів за поданими заявами та виплатами такі громади:

  • Харківська – 7 тисяч заяв;
  • Ірпінська – 3 тисяч заяв;
  • Ізюмська – 1,6 тисяч заяв;
  • Миколаївська – 1,3 тисяч заяв;
  • Балаклійська – 1,3 тисяч заяв.

Віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфрастукртури Олександр Кубраков наголосив, що процес – від подачі інформаційного повідомлення до безготівкового розрахунку — максимально цифровізований, алгоритм роботи комісій органів місцевого самоврядування прописаний у Постанові і обмежений чек-листом із вказаною вартістю робіт та будматеріалів. У разі проблемних питань заявник завжди може звернутися до Урядового контактного центру 1545.

“І серед масиву дзвінків не було жодного – про несправедливість чи неправомірність. Сподіваюсь, так триватиме і надалі”, – зауважив міністр.

Понад третина (35%) з тих, хто взяв участь у програмі єВідновлення – це люди, яким за 60. Найстарші одержувачі допомоги – три жінки, яким виповнилося 97 років з Київщини та Миколаївщини.

75% всіх грошей були витрачені на будівельні матеріали у невеликих місцевих магазинах, будівельні роботи також замовлені у фізичних осіб-підприємців.


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