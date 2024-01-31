Українців, яких Росія нібито перевозила у літаку Іл-76, не було під час сьогоднішнього обміну, – ГУР

Україна провела один з наймасштабніших обмінів військовополоненими — додому повернулися 207 людей.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що із полону звільнили 95 воїнів Збройних Сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та одного представника Національної поліції України.

У коментарі Голосу Америки, представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що людей, які були у попередньому списку на обмін, який мав відбутися 24 січня, але не відбувся через трощу літака ІЛ-76, під час цього обміну не повернули.

РФ стверджує, що українські бійці загинули під час падіння літака. Однак підтвердити цю інформацію досі не вдалося.