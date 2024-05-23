Суспільство

Українців чекають теплі, але дощові дні

23 Травня 2024 21:53
Мезинський національний природний парк / Фото: Національні парки України

Удень 24 травня на Правобережжі місцями короткочасні дощі, грози, в інших регіонах України та вночі повсюдно без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с, удень у Криму та Приазов’ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 21-26°, на Одещині та Херсонщині до 29°; на високогір’ї Карпат уночі 6-11°, вдень 17-22°.

У Києві в п’ятницю, 24 травня, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

У суботу, 25 травня, в Україні переважно без опадів, лише вдень у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, удень у Криму та Приазов’ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, у східних і північно-східних областях 8-13°; вдень 21-26°.

У Києві 25 травня хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.


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