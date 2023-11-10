Суспільство

Українці можуть складати теорію для отримання водійських прав без навчання в автошколі

10 Листопада 2023 21:32
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Уряд затвердив порядок, за яким українці можуть складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов’язкового навчання в автошколі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами посадовця, відтепер майбутні водії матимуть вибір:

  • вивчати правила дорожнього руху в автошколі;
  • самостійно опановувати теорію.

“Такі зміни відбулися у рамках реформи сервісних центрів МВС, які ми розпочали влітку цього року”, — зазначив Клименко.

Як пояснив міністр, аби скласти теоретичний іспит, необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС. З часом така послуга буде доступна і через ЦНАП.

“Ці нововведення стосуються і проєкту “Автошколи для осіб з інвалідністю”, що реалізується, зокрема для наших поранених бійців. Самостійне вивчення теорії зробить процес їхньої підготовки зручнішим”, — додав посадовець.


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