Українці можуть перебувати у полоні бойовиків ХАМАС 

За попередньою інформацією від ізраїльської сторони, яку поки не вдалося підтвердити, в полоні бойовиків ХАМАС можуть перебувати громадяни України.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону “Суспільне. Спротив”.

“Варто розуміти, що ми не знаємо місцезнаходження певної кількості людей, і не виключається, що частина з них може бути в полоні. Про це нам повідомляли ізраїльські служби, це ще не доведена інформація. Прошу не робити фурор, але, скоріше за все, це відповідає дійсності”.

Корнійчук додав, що під час розшуку громадян України українські дипломати тісно співпрацюють з ізраїльською поліцією.

Він також розповів, що з сімох загиблих українців тільки одна громадянка мала лише український паспорт.

“На постійній основі шукаємо людей — і по ДНК, і по відбитках пальців. Поліція нам допомагає знаходити нових людей. Не думаю, що вже суттєво зміниться кількість (загиблих — ред)…

Решта шість проживали в Ізраїлі постійно і мали також ізраїльський паспорт. Це ні в якому разі не принижує їх права як громадян України, просто для вашого розуміння, що одна подорожуюча, на жаль, загинула. Решта — це місцеві мешканці”.