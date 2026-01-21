Україна визначила склад збірної з лижних видів спорту на Олімпіаду-2026

Міністерство молоді та спорту оприлюднило склад команди України з лижних видів спорту на зимові Олімпійські ігри 2026 року, які відбудуться у Мілан-Кортіна. Загалом Україну представлятимуть 22 спортсмени-лижники.

У лижних гонках до складу увійшли Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль, Дмитро Драгун та Олександр Лісогор. У разі отримання додаткових квот до команди можуть приєднатися Дарина Ковальова та Андрій Доценко.

У фрістайлі в дисципліні лижна акробатика Україну представлятимуть Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Неллі Попович, Оксана Яцюк, Дмитро Котовський, Максим Кузнєцов, Олександр Окіпнюк та Ян Гаврюк. У фріскі до складу увійшла Катерина Коцар. Орест Коваленко може потрапити до команди у разі додаткової квоти, запасним визначено Захара Максимчука.

У сноубордингу до основного складу включена Аннамарі Данча. У разі додаткових квот можливе включення Надії Гапатин та Михайла Харука.

У гірськолижному спорті Україну представлятимуть Анастасія Шепіленко та Дмитро Шеп’юк. До резервного складу включені Тарас Філяк і Максим Марійчин.

У стрибках на лижах з трампліна до команди увійшли Євген Марусяк та Віталій Калініченко. У разі наявності додаткових квот можливе залучення Каріни Козлової та Жанни Глухової.

У лижному двоборстві Україну представлятимуть Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець.