Україна відзначає День сухопутних військ

У вівторок, 12 грудня, українці відзначають День сухопутних військ України — найчисельнішого роду військ ЗСУ, які є головним носієм бойової могутності української держави.

День Сухопутних військ відзначається щороку 12 грудня відповідно до указу президента України Леоніда Кучми від 1997 року.

Сухопутні війська — найчисельніша частина Збройних сил України (до складу ЗСУ також входять Повітряні сили та Військово-морські сили, Десантно-штурмові війська, Війська зв’язку та кібербезпеки, Сили спецоперацій, Сили територіальної оборони, Медичні сили, Сили підтримки й Сили логістики).

На сьогодні Сухопутні війська — це близько половини бойового складу ЗСУ. Організаційно вони складаються з Командування Сухопутних військ та частин безпосереднього підпорядкування; оперативних командувань із підпорядкованими частинами, Корпусу резерву, а також вищих військових навчальних закладів, навчальних центрів (шкіл підготовки), центрів підготовки підрозділів, полігонів тощо.