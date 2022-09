Україна увійде в зону європейського роумінга

ЄС має намір не лише допомогти Україні у її відновленні, але також сприяти повній реалізації її величезного власного потенціалу.

Про це у середу у Страсбурзі під час промови «Про стан Євросоюзу» на пленарному засіданні Європейського парламенту заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє Укрінформ.

«Я хочу, щоб ми мобілізували повну потужність нашого спільного ринку, щоб прискорити зростання та створити нові можливості. У березні ми успішно приєднали Україну до нашої електричної мережі, – це планувалося на 2024 рік, але було зроблено протягом двох тижнів. Сьогодні Україна експортує електроенергію до Європейського Союзу. Тож я хочу суттєво розширити цю взаємно вигідну торгівлю. Ми вже зупинили збори з українського експорту до ЄС, ми вводимо Україну в наш європейський простір роумінгу, наші «коридори солідарності» були великим успіхом (для експорту українського зерна). Настав час рухатися вперед на цій основі», – наголосила фон дер Ляйєн.

