Політика

Україна уклала двосторонню безпекову угоду з Японією
13 Червня 2024 18:08
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Під час саміту G7 президент України Володимир Зеленський підписав безпекову угоду з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою.

Про це Зеленський повідомив у X.

“Впродовж 2024 року Японія надасть Україні 4,5 млрд дол. та підтримуватиме нашу державу протягом усього 10-річного строку дії угоди. Допомога у сфері безпеки та оборони, співпраця в гуманітарній, технічній і фінансовій сферах, спільна робота заради реалізації пунктів Формули миру, санкцій проти агресора та притягнення його до відповідальності – це також закріплює підписана сьогодні угода”, – повідомив президент.

Загалом Україна уклала вже 16 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією та Норвегією.


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