Україна та США розробляють заміну комплексам С-300

США та Україна за сприяння кількох європейських компаній розробляють заміну зенітно-ракетним комплексам С-300 і ракетам Р-27.

Про це заявив міністра оборони США Ллойд Остін на 24-му засіданні контактної групи з питань оборони України в Рамштайні.

Він не уточнив, що саме мається на увазі під “заміною” у розрізі зенітного комплексу. Однак, ймовірніше за все, мова йде про розробку аналогу радянської зенітної ракети, котра могла б застосовуватись існуючими українськими системами.

Як повідомляє Мілітарний, на початок російського вторгнення Україна мала у своєму розпорядженні близько 25–30 дивізіонів С-300ПТ/ПС у різному стані боєготовності. За 2,5 роки навіть з понесеними втратами країна все ще володіє значною кількістю цих систем.

Головною ж проблемоюзалишається не сам комплекс, а гострий дефіцит зенітних ракет до них. Наявні в України ЗРК використовують ракети серії 5В55, котрі вже не виготовляються та недоступні на світовому ринку.