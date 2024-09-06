Техно

Україна та США розробляють заміну комплексам С-300
6 Вересня 2024 17:10
ппо, сша
Пускові установки С-300ПС, березень 2020 / Фото: Повітряне командування "Схід"

США та Україна за сприяння кількох європейських компаній розробляють заміну зенітно-ракетним комплексам С-300 і ракетам Р-27.

Про це заявив міністра оборони США Ллойд Остін на 24-му засіданні контактної групи з питань оборони України в Рамштайні.

Він не уточнив, що саме мається на увазі під “заміною” у розрізі зенітного комплексу. Однак, ймовірніше за все, мова йде про розробку аналогу радянської зенітної ракети, котра могла б застосовуватись існуючими українськими системами.

Як повідомляє Мілітарний, на початок російського вторгнення Україна мала у своєму розпорядженні близько 25–30 дивізіонів С-300ПТ/ПС у різному стані боєготовності. За 2,5 роки навіть з понесеними втратами країна все ще володіє значною кількістю цих систем.

Головною ж проблемоюзалишається не сам комплекс, а гострий дефіцит зенітних ракет до них. Наявні в України ЗРК використовують ракети серії 5В55, котрі вже не виготовляються та недоступні на світовому ринку.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
6 Вересня 2024 16:03

До Канади прибула перша група українських пілотів, які навчатимуться на F-16
6 Вересня 2024 17:10

Україна та США розробляють заміну комплексам С-300
6 Вересня 2024 15:12

Прокуратура розслідує 28 розстрілів українських військовополонених
6 Вересня 2024 14:39

Німеччина передасть Україні додаткові САУ PzH 2000 та танки Leopard
6 Вересня 2024 13:44

Голова Львівської ОВА виділив 25 млн бюджетних гривень на дорогу до готелю свого батька у Східниці – ЗМІ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
усі думки