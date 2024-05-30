Політика

Україна та США підпишуть безпекову угоду напередодні Саміту миру, – FT

30 Травня 2024 18:37
сша, допомога
Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

США та Україна близькі до підписання нового двостороннього безпекового документу. Угода передбачає зобов’язання щодо довгострокової підтримки України, включаючи військову сферу, обмін розвідданими та економічну допомогу.

Як повідомляє Financial Times, угоду підпишуть президенти Володимир Зеленський і Джо Байден  в кулуарах зустрічі G7.

Також видання повідомляє про запит України на використання американської зброї для нанесення ударів по території Росії.

“Цей запит надійшов відносно недавно – три тижні тому, коли російські війська відкрили новий фронт на північному сході Харківської області. Цей запит зараз оцінюється адміністрацією Байдена, а саме рішення може бути прийняте найближчим часом”, – йдеться у повідомленні.


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