Україна та США підписали безпекову угоду

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський підписали 10-річну двосторонню безпекову угоду, спрямовану на посилення захисту України від російських загарбників.

Згідно з текстом угоди, вона має стати кроком на шляху до можливого членства України в НАТО, повідомляє Reuters.

“Сторони визнають, що ця угода підтримує міст до можливого членства України в альянсі НАТО”, – йдеться в тексті.

Також у випадку збройного нападу або загрози такого нападу на Україну найвищі офіційні особи США та України зустрінуться протягом 24 годин для консультацій щодо відповіді та визначення того, які додаткові оборонні потреби потрібні Україні, йдеться в угоді.

“Сполучені Штати мають намір надати довгострокову матеріальну підтримку, навчання та консультування, забезпечення, розвідку, безпеку, оборонно-промислову, інституційну та іншу підтримку для розвитку українських сил безпеки та оборони, здатних захищати суверенну, незалежну, демократичну Україну та стримування майбутньої агресії”, – йдеться в документі.