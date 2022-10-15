Україна та ще 7 країн приєднались до восьмого пакету санкцій ЄС проти Росії

Україна, Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Боснія та Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія приєднались до жовтневого рішення Ради ЄС про запровадження чергового пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Ці країни забезпечать відповідність своєї національної політики цьому Рішенню Ради.

Рада вирішила, що у випадку, якщо судно під прапором третьої країни перевозить російську сиру нафту або нафтопродукти, придбані за ціною, що перевищує максимальну фіксовану ціну, то йому має бути заборонено надавати технічну допомогу, брокерські послуги, фінансування чи фінансову допомогу, включаючи страхування, пов’язане з будь-яким транспортуванням у майбутньому цим судном сирої нафти або нафтопродуктів.

Також Рада Євросоюзу 6 жовтня затвердила рішення запровадити новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на незаконну анексію Росією українських територій.

Крім того, ЄС наклав додаткові обмеження на імпорт на деревну масу та папір, цигарки, пластмасу та косметику, а також на елементи, що використовуються в ювелірній промисловості, такі як каміння та дорогоцінні метали, які загалом приносять Росії значні доходи.