Економіка

Україна та Польща домовилися знайти спільне рішення щодо експорту зерна

21 Вересня 2023 12:54
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польща, зерно

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Робертом Телусом.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

“Міністри обговорили ситуацію, а також пропозицію України щодо її врегулювання, та домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн. Сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які ними багаторазово демонструвались та погодили, з урахуванням цього, виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту”, – йдеться у повідомленні.

Наступні переговори відбудуться найближчими днями. Представники України та Польщі обговорять підготовлені питання від кожної зі сторін. Також польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього.

15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт українського зерна до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії. Проте Польща, Угорщина та Словаччина ввели заборону на державному рівні.

У відповідь Україна подала позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт зерна.


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